عوامل قوة العرب.. ندوة فى مكتبة المستقبل



قال د.نبيل حلمى ، امين عام جمعية مصر الجديدة ان مكتبة المستقبل تستضيف فى الخامسة من مساء اليوم السبت ، ندوة بعنوان " لماذا تخلف العرب وما السبيل للتقدم " ، تطرح الندوة عدة تساؤلات فى مقدمتها هل نحن مُتخلفون بالفطرة ، أو أننا مكتوب علينا أن نولد ونعيش ونموت فى ظل حياة مليئة بالمُشكلات الإقتصادية والاجتماعية والطائفية .. ونكتفي فقط بمُشاهدة العالم من حولنا يعيش أزهى عصوره التقدمية العلمية والتكنولوجية ؟.



ويجيب عليها د.محمد علي عبد الوهاب ، استشاري التنمية والإصلاح الإداري دكتوراه الإدارة العامة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة ، من خلال عدة محاور من بينها أسباب تخلف العرب وضعفهم بعد قوة ، عوامل داخلية ، عوامل خارجية، كيف ننهي حالة التخلف في الوطن العربي؟