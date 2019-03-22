القومى للمرأة يطالب بثلث مقاعد البرلمان للسيدات.. حقوقيون: المرأة تستحق النصف لحرصها على تفعيل تشريعاتها.. وزيادة التمثيل تحسن صورة وترتيب مصر بين دول العالم

د.مايا مرسى :

دستور 2014 أغفل تحديد كوتة محددة للمرأة في مجلس النواب

رضا الدنبوقى :

النساء هن الأكثر حرصًا على تفعيل التشريعات الخاصة بهن

رباب عبده :

نسبة تمثيل المرأة فى البرلمانات الأفريقية ثلث النواب

ميرفت التلاوى: