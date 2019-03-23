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برلمان

طلب إحاطة بشأن مزاد خيول

السبت 23/مارس/2019 - 06:00 ص
خيول
خيول
أمينة الدسوقى
قال النائب يسري نجيب عضو لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، إنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب موجه إلى كلا من وزيري الزراعة والمالية، وذلك بشأن مزاد محطة الزهراء للخيول.

وتابع نجيب فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن تم بيع خيول مميزة فى هذا المزاد فضلا عن سلالات نادرة ولايمكن بيعها، فضلا عن بيع تلك الخيول بأسعار اقل من أسعارها المعروضة.

ومن المقرر ان يعاود مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، لانعقاد جلساته العامة، يوم الأحد الموافق 24 مارس وذلك لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء البرلمان.

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