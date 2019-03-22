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ديني

المعيقلي: علاقة رسول الله مع مخالفيه وصلت للبر والإحسان ..فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:37 م
خطبة الجمعة من الحرم
خطبة الجمعة من الحرم المكي
أمل فوزي
قال الشيخ الدكتور ماهر بن حمد المعيقلي، إمام وخطيب المسجد الحرام، إنه في بداية الدعوة المكية، رغم شدة ما وجده رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من قومه لم تكن علاقته صلى الله عليه وسلم مع مخالفيه، مجرد عدل وسلام ورحمة، بل تعدى ذلك إلى الإحسان والبر والصلة.

وأوضح « المعيقلي » خلال خطبة الجمعة اليوم بالحرم المكي، أنه ورد في مسند الإمام أحمد بسند صحيح: أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سَنِخَةٍ، فَأَجَابَهُ , حيث هذه المواقف العظيمة، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتبين لنا منهج الإسلام.

وتابع: وما يدعو له من سلم وسلام، مع المخالفين له، من الإحسان في معاملتهم، وإكرام جوارهم، وإجابة دعوتهم، وقبول هداياهم، دون المداهنة في دينهم، ولقد فقه الصحابة رضي الله عنهم ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ,فالإسلام ، هو دين السماحة والسلام، والرأفة والرحمة .


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