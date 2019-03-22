الجيش الجزائري يدمر قنبلتين شمال شرقي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش دمرت قنبلتين تقليديتي الصنع بولاية تبسة (شمال شرق).



وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إن قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بتلمسان ( شمال غرب) ضبطوا 4 تجار مخدرات و19 كيلوجراما من المخدرات وسيارة.



وكشف عناصر الدرك الوطني بعين مليلة مزرعة لزارعة القنب الهندي وأوقفت شخصا.



من جهة أخرى، أوقفت قوات الجيش الجزائري بكل من عين قزام وتمنراست (جنوب) 14 منقبا عن الذهب ، كما تم ضبط 21 مولدا كهربائيا، و17 مطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن، وسيارة رباعية الدفع، و5 دراجات نارية وجهاز إتصال عبرالأقمار الصناعية.



وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش بكل من إن أمناس، وتمنراست ، 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

