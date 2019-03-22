ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

الجيش الجزائري يدمر قنبلتين شمال شرقي البلاد

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:48 م
الجيش الجزائري يدمر
الجيش الجزائري يدمر قنبلتين شمال شرقي البلاد
أ ش أ
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن قوات الجيش دمرت قنبلتين تقليديتي الصنع بولاية تبسة (شمال شرق).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم إن قوات الجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني (تابع للجيش) بتلمسان ( شمال غرب) ضبطوا 4 تجار مخدرات و19 كيلوجراما من المخدرات وسيارة.

وكشف عناصر الدرك الوطني بعين مليلة مزرعة لزارعة القنب الهندي وأوقفت شخصا.

من جهة أخرى، أوقفت قوات الجيش الجزائري بكل من عين قزام وتمنراست (جنوب) 14 منقبا عن الذهب ، كما تم ضبط 21 مولدا كهربائيا، و17 مطرقة ضغط، وجهاز كشف عن المعادن، وسيارة رباعية الدفع، و5 دراجات نارية وجهاز إتصال عبرالأقمار الصناعية.

وفي إطار محاربة الهجرة غير الشرعية، أوقفت مفرزة (دورية) للجيش بكل من إن أمناس، وتمنراست ، 19 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة.

ترشيحاتنا

وزير الأوقاف يحذر من مقولة يرددها العامة.. فيديو

التفاصيل الكاملة لأزمة مدينة الأزهر بأسيوط وحقيقة اختطاف طالبة

ملهمش فى الطيب.. الإصابات تحرم نجومًا من جنة المنتخب..عامر عامر ليس الأخير

رمضان صبحى وأحمد ياسر ريان يقودان هجوم المنتخب الأوليمبي أمام أمريكا

صحيفة كويتية: مصر استعادت دورها الإقليمي ومكانتها الدولية

في اليوم العالمي للماء.. اكتشف تأثيره على صحة الكلى

بعد عودته إلى ريال مدريد..تعرف على أسطول سيارات زين الدين زيدان..صور

فى عيد ميلاده الـ78.. 6 زيجات فى حياة حسين فهمى

نجم أتلتيكو مدريد: مدرب الأهلي من أسباب عشق جريزمان لأوروجواي

شاهد... استاد القاهرة في أبهى صوره استعدادا لأمم أفريقيا

قبل القمة 117 .. جنش لا يخسر أمام الأهلي.. كلمة السر في فوز الزمالك

خبير أثري يفجر مفاجأة حول مقبرة توت عنخ آمون.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

الشباب والرياضة تشيد بإنجاز أبطال الأولمبياد الخاص..صور

شاهد... استاد القاهرة في أبهى صوره استعدادا لأمم أفريقيا

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

توافد الفنانين والمرشحين لمقر المهن التمثيلية استعدادا لانتخابات النقابة.... فيديو وصور

فيديو

في الذكرى المئوية لاكتشافها.. كنوز مقبرة توت عنخ آمون في باريس
أحمد حاتم: 2019 الأهم في مسيرتي الفنية لهذا السبب ..فيديو
أستاذ قانون: مصر تستحق دستورا ديمقراطيا.. فيديو
فيديوجراف | أول جمعة مذاعة في نيوزيلندا.. كأنك في دولة عربية
أصالة: حفلتي مع عبادي الجوهر تصنع تاريخ ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟