الرئيس العراقي: غرق العبارة في الموصل فاجعة وطن

وصف الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة حادثة غرق العبارة في مدينة الموصل التي راح ضحيتها أكثر من مائة مدني غالبيتهم أطفال ونساء بأنها "فاجعة وطن"، مشيرا إلى أنها نتيجة جشع وسوء إدارة وفساد وتقصير.



وقال برهم صالح - في تصريح نقلته قناة السومرية نيوز الإخبارية - إن "فاجعة الموصل، فاجعة وطن"، وأن "كل العراقيين مع الموصل" ، مشيرا إلى أن "الفاجعة لم تأت من فراغ، بل من جشع فساد وسوء إدارة وتقصير".



وأضاف أن مجلس النواب سيعقد جلسته لمناقشة الحادث ، مشددا على أن "وضع الموصل لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، فهي تستحق خدمات أفضل ومحاسبة المقصرين والانتصار لذوي الضحايا ، ولفت إلى أن رئيس الوزراء وجه بتشكيل لجنة تحقيقية بسرعة، وستنتهي من أعمالها قريبا.