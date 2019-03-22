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حوادث

مصرع وإصابة 8 في حادثين منفصلين ببني سويف

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:49 م
مصرع وإصابة 8 في
مصرع وإصابة 8 في حادثين منفصلين ببني سويف
محمد عبد الحليم
شهدت بني سويف أمس حادثين مروريين نتج عنهما مصرع شابين وإصابة 6 آخرين عقب دهس مقطورة لشخصين وانقلاب سيارة ملاكي كانت تقل 6 أشخاص، وتم نقل الضحايا لمستشفي بني سويف التخصصي.

وكانت مديرية أمن بني سويف تلقت إخطارا من الدكتور عبد الناصر سلامة وكيل صحة بني سويف بإستقبال المستشفى التخصصي لجثتين و6 مصابين.

وتبين أن في الحادث الأول دهس قائد سيارة نقل بمقطورة شابين أمام مزلقان محي الدين وتم التعرف علي الجثه الاولي وهي لشاب يدعي بلال صابر سعد 21 عاما وجار التعرف علي الجثه الثانيه وذلك بسبب رعونة السائق الذي تم التحفظ عليه لحين عرضه علي النيابة.

وفي الحادث الثاني انفجر إطار أحدي السيارات الملاكي أمام قرية وش الباب بمركز اهناسيا وأصيب: دميانة معوض عبد السيد ٢٧ عاما،، نعمة سمعان يونان 21 عاما، يوسف مجدى حنا ٢١ عاما، حسام نبيل مجلى ٣٢عاما ،ميرنا حسام نبيل ٩عاما وإبرام حسام نبيل 22 عاما وجميعهم مصابين ما بين سححات وكدمات.

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