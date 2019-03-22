ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

النقل السياحي تدرب 400 سائق بالاقصر على السلوك والإسعافات الأولية

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:43 م
أتوبيسات سياحية -
أتوبيسات سياحية - صورة ارشيفية
محمد الاسكندرانى
تنظم لجنة النقل السياحى بغرفة الشركات السياحية يومى السبت والاحد الملتقى التدريبى لسائقى المركبات السياحيه بالاقصر بحضور نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران وريم فوزى نائب لجنة النقل والطيران وثروت عجمى رئيس غرفة جنوب الصعيد.

يستهدف الملتقى تدريب ٤٠٠ سائق على السلوك والاسعافات الاوليه وقانون المرور واساسيات المركبة .

يقام حفل الافتتاح بحضور محافظ الأقصر ومدير الأمن وهى أولى الفعاليات التى تنفذها لجنة النقل بغرفة الشركات السياحية لدعم تدريب السائقين فى المحافظات السياحية.
ريم فوزى نائب لجنة النقل والطيران ريم فوزى نائب لجنة النقل والطيران
نادر عياد رئيس لجنة النقل السياحى نادر عياد رئيس لجنة النقل السياحى

ترشيحاتنا

مصر تدين حادث إطلاق نار في هولندا

التفاصيل الكاملة لأزمة مدينة الأزهر بأسيوط وحقيقة اختطاف طالبة

ترامب يعترف رسميا بسيادة إسرائيل على الجولان في هذا التوقيت

ملهمش فى الطيب.. الإصابات تحرم نجومًا من جنة المنتخب..عامر عامر ليس الأخير

تعرف على طلب خافيير أجيري من لاعبي الأهلي والزمالك

نائب مأمور مركز أوسيم للنيابة: أنقذت معاون المباحث وطفلا من رصاص مطلق النيران وقتلته

أشرف زكى نقيبا للفنانين بالتزكية

أمين الفتوى يحرج سيدة لا تريد المسح على شعرها بسبب المكواة

رسميا.. الكاف يحقق فى محاولة تسميم لاعبي فيتا كلوب الكونغولي بتنزانيا

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 مارس 2019

تفاصيل جديدة بشأن رغبة يوفنتوس في ضم محمد صلاح

سقوط نصاب ينتحل صفة مسؤول برئاسة الجمهورية.. يتصدر عناوين الصحف.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

الشباب والرياضة تشيد بإنجاز أبطال الأولمبياد الخاص..صور

شاهد... استاد القاهرة في أبهى صوره استعدادا لأمم أفريقيا

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

توافد الفنانين والمرشحين لمقر المهن التمثيلية استعدادا لانتخابات النقابة.... فيديو وصور

فيديو

في الذكرى المئوية لاكتشافها.. كنوز مقبرة توت عنخ آمون في باريس
أحمد حاتم: 2019 الأهم في مسيرتي الفنية لهذا السبب ..فيديو
أستاذ قانون: مصر تستحق دستورا ديمقراطيا.. فيديو
فيديوجراف | أول جمعة مذاعة في نيوزيلندا.. كأنك في دولة عربية
أصالة: حفلتي مع عبادي الجوهر تصنع تاريخ ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟