النقل السياحي تدرب 400 سائق بالاقصر على السلوك والإسعافات الأولية

تنظم لجنة النقل السياحى بغرفة الشركات السياحية يومى السبت والاحد الملتقى التدريبى لسائقى المركبات السياحيه بالاقصر بحضور نادر عياد رئيس لجنة النقل والطيران وريم فوزى نائب لجنة النقل والطيران وثروت عجمى رئيس غرفة جنوب الصعيد.
يستهدف الملتقى تدريب ٤٠٠ سائق على السلوك والاسعافات الاوليه وقانون المرور واساسيات المركبة .
يقام حفل الافتتاح بحضور محافظ الأقصر ومدير الأمن وهى أولى الفعاليات التى تنفذها لجنة النقل بغرفة الشركات السياحية لدعم تدريب السائقين فى المحافظات السياحية.
يستهدف الملتقى تدريب ٤٠٠ سائق على السلوك والاسعافات الاوليه وقانون المرور واساسيات المركبة .
يقام حفل الافتتاح بحضور محافظ الأقصر ومدير الأمن وهى أولى الفعاليات التى تنفذها لجنة النقل بغرفة الشركات السياحية لدعم تدريب السائقين فى المحافظات السياحية.