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أحمد حاتم: 2019 الأهم في مسيرتي الفنية لهذا السبب ..فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:39 م
الفنان أحمد حاتم
الفنان أحمد حاتم
ندى فتح الله
قال الفنان أحمد حاتم، إنه كان له فيلم شارك في مهرجان الإسكندرية عام 2009، فيلم "لمح البصر".

واشار "حاتم" " خلال تصريحاته الخاصة لبرنامج "عرب وود" المُذاع عبر فضائية "روتانا"، إلى أن عام 2019 كان العام الذي يمثل حصيلة مسيرته الفنية خلال الأعوام السابقة كلها، من خلال خروج فيلم "قصة حب" للنور.

وأكد "حاتم" أن فيلم "قصة حب" يعد من أهم الخطوات له بعد قيامه ببطولة فيلم "الهرم الرابع" عام 2016.

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