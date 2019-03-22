نجم أتلتيكو مدريد: مدرب الأهلي من أسباب عشق جريزمان لأوروجواي

أكد الأوروجواياني دييجو جودين مدافع نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، أن عشق زميله الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم الأتلتي لأوروجواي نابع من أعماق قلبه وذلك بسبب مارتين لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي.



وقال جودين في الفيلم الخاص بجريزمان والذي تم إطلاقه أمس على شبكة نيتفليكس بعنوان "أنطوان جريزمان : صنع أسطورة": الشغف والحب الذي يكنه للاوروجواي ينبع من أعماقه، لطالما كان مقربًا من أناس ولاعبين من الأوروجواي مثل مارتين لاسارتي وكارلوس بوينو وهم أسباب ذلك، إنه يحب أسلوب عيشنا وثقافتنا ولهجتنا، تسائل الناس عندما سجل هدفًا في الأوروجواي لماذا لم يحتفل بهدف أوصله لنصف نهائي البطولة، لم يفهم الناس ذلك لكنه قال إن ذلك كان بدافع الاحترام لأهل الأورجواي."



يذكر أن لاسارتي قام بتدريب جريزمان عندما كان يلعب في ريال سوسيداد، وذلك قبل ذهاب جريزمان لنادي أتليتكو مدريد عام 2014.