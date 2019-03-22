هشام جبر: نتصدى لمحاولات سلب اختصاصات الوزارة وغرفة سياحة الغوص

قال هشام جبر رئيس غرفة الغوص والأنشطة البحرية، إن وزارة السياحة لديها عدة مذكرات قانونية بشأن أحقية الغرفة فى الاشراف فنيًا على مراكز الغوص ومتفهمين لذلك جيدا متوقعا صدور خطاب من الوزارة يعمم على كل أعضاء الغرفة خلال أيام معدودة، مؤكدا انه سيتصدى لاي محاولات لسلب اختصاصات وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص .



وأضاف جبر لـ«صدى البلد» أن القضية المرفوعة بشأن مسئولية الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ فنيًا على مراكز الغوص السياحية حصلت على رفض الدعوى بانتفاء القرار الادارى، لافتا أن الاتحاد مسؤول عن الالعاب فنيا - فقط - في الهيئات أو الاندية ومراكز الشباب المشهرين وفقا لقانون الرياضة.



وأوضح رئيس غرفة الغوص والانشطة البحرية أنه بالخطاب الصادر من الإدارة المركزية للأداء الرياضي بوزارة الشباب والرياضة لا يعبر إلا عن رأي كاتبة وليس له أي مرجعية قانونية ، ويُعد مخالفة صريحة لقانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ والذي تنص المادة ٦ منه علي أن "تُلغي الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم ٧٧ لسنة ١٩٧٥ كما يُلغي كل نص يُخالِف أحكام هذا القانون" ، والبند ٥ من المادة ٢ والتي تنُص "يُشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط التالية : ألا يكون أحد أعضائها من المُنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة" .



وتابع أن المادة 38 من القانون الجديد التي أوضحت أن الإتحادات الرياضية تتكون فقط من (الأندية والهيئات الرياضية والشبابية) وأن الإشراف الفني للإتحادات يقتصر فقط على أعضائها من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية، وكذلك المادة ٧١ من القانون ذاته والتي توضح الفارق بين الشركات التي تُقدم الخدمات الرياضية ومن ثَم تخضع لأحكام هذا القانون ، وبين غيرها من الشركات السياحية التي أفصح المشرع عن عدم خضوعها لأحكامه حيث أوضح في نهاية المادة ٧١ أن الأحكام المذكورة بها لا تسري علي الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة .



وحول أبرز ما تقدمه غرفة الغوص والانشطة البحرية لاعضائها أشار الى رصد حالات الحوادث المتكررة وعدم الكفاءة المهنية لدى بعض مدربى ومرشدى الغوص وبناء عليه اطلقنا دورات تنشيطية لاعادة رفع كفاء الراسبين فى امتحانات الغرفة والتى وصلت الى 68% .



واستطرد أن عدد الدورات التنشيطية منذ استلامنا الغرفة فى أكتوبر 2018 حتى اليوم وصل الى 76 دورة بالاضافة الى دورات لرفع الوعى البيئى ليخوت سفارى الغوص و تدريب 1240 عاملا بالغوص و الانشطة البحرية و دورات لمرشدى الغوص على يخوت السفارى لكيفية التعامل و تنظيم النشاط فى المناطق الكائن بها أسماك قروش بحوالى 650 مرشدا.



وجار العمل على اعداد دورات مديرى الفنى لمراكز و يخوت سفارى الغوص وسيتم البدء فيها من النصف الثانى من شهر ابريل المقبل.



وتابع اننا ومن منطلق الشفافية نجرى كافة المعاينات لمراكز الغوص مسجلة بالصوت و الصورة وطبقا لدليل المعاينات والمعمول به حاليا يجري توثيق كل المخالفات أمام لجنة مشتركة من مفتشي وزارة السياحة والمدققين الفنيين للغرفة والمعتمدين من منظمة المعايير الدولية٠