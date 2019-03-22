في اليوم العالمي للمياه .. 6 نصائح لترشيد استهلاكك اليومي

في اليوم العالمي للمياه الذي يوافق اليوم 22 مارس، نلقى الضوء على كيفية ترشيد الاستهلاك اليومي، وعدم إهدار المياه، والحفاظ عليها بكل السبل لتصل إلى من بحاجة إليها.



احتفلت الجمعية العامة للأمم المتحدة بهذا اليوم لأول مرة في عام 1993، وبمرور الأعوام تتزايد المجاعات القائمة على نقص المياه والغذاء، ومع وجود هذا النقص الكبير في المياه حول العالم، إليك بعض النصائح التي يمكن اتباعها لإجراء تغييرات في حياتك اليومية:



- ابدأ بإجراء تغييرات صغيرة في حياتك اليومية، فبعد غسل الخضار استخدم نفس الماء لسقي النباتات والحدائق، كما ذكر في صحيفة تايمز البريطانية.



- المياه التي يتم صرفها من المرشحات كالتكييف في المنزل يمكن استخدامها لتطهير الأرض، ومسح الجدران.



- يمكن تثبيت نظام في المنزل خلال فصل الشتاء على سطح المنزل لجمع مياه الأمطار وبهذا يتم محاربة نقص المياه.



- لا تترك الصنبور مفتوحا خلال تنظيف الأسنان بالفرشاة.



- لا تستعمل الغسالة إلا بعدما تجمع الملابس المتسخة بالكامل، فاستخدام الغسالة لقطعة ملابس واحدة في كل مرة يستهلك الكثير من المياه.



- في المتوسط ​​، يستخدم الشخص 35 لترًا من الماء خلال 5 دقائق من الاستحمام، حاول أن تستحم بدلو واحد من الماء وبالتكرار سستجد أنك تستخدم كمية اقل من المياه، أو بتركيب رءوس استحمام موفرة للمياه لخفض 80 في المائة من استخدامك للمياه.