ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

مصر تدين حادث إطلاق نار في هولندا

الجمعة 22/مارس/2019 - 04:58 م
مبنى اللوتس مقر وزارة
مبنى اللوتس مقر وزارة الخارجية
محمد وديع
أدانت جمهورية مصر العربية في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، حادث إطلاق النار الذي وقع في مدينة أوتريخت الهولندية يوم 18 مارس، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أفراد وإصابة آخرين.

وأعرب البيان عن خالص التعازي لأسر الضحايا، متمنيًا سرعة الشفاء للمصابين، ومؤكدًا وقوف مصر حكومة وشعبا مع حكومة وشعب هولندا في مواجهة العنف والتطرف والإرهاب بكافة أشكاله.

كما شدّد البيان على أن مثل تلك الأعمال البغيضة تؤكد الرؤية المصرية حول ضرورة تضافُر جهود المجتمع الدولي نحو مكافحة هذه الظاهرة.

ترشيحاتنا

لماذا الجولان؟ قصة الصراع التاريخي على الهضبة السورية

عضو بالكنيست يفضح علاقات نتنياهو النسائية المحرمة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 22 مارس 2019

السيسي ينتصر لأصحاب المعاشات والموظفين يتصدر نشرة صباح البلد .. فيديو

عقوبات أمريكية جديدة ضد إيران بسبب برامجها الصاروخية

شاهد.. رئيسة وزراء نيوزيلندا تستشهد بحديث نبوي أثناء تشييع ضحايا المسجدين

تعرف على طلب خافيير أجيري من لاعبي الأهلي والزمالك

السفريات تثير أزمة بين الحكام وعصام عبدالفتاح

الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية.. فيديو

إسرائيل أمرت ترامب بالاعتراف بسيادتها على الجولان لهذا السبب

حمدى النقاز يكشف سبب استبعاده من منتخب تونس

صحيفة كويتية: مصر استعادت دورها الإقليمي ومكانتها الدولية

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

الشباب والرياضة تشيد بإنجاز أبطال الأولمبياد الخاص..صور

شاهد... استاد القاهرة في أبهى صوره استعدادا لأمم أفريقيا

هتاكل إيه النهاردة.. فخدة بالخضار والأرز وسلطة فريك.. والحلو: تورتة مارينج

توافد الفنانين والمرشحين لمقر المهن التمثيلية استعدادا لانتخابات النقابة.... فيديو وصور

فيديو

في الذكرى المئوية لاكتشافها.. كنوز مقبرة توت عنخ آمون في باريس
أحمد حاتم: 2019 الأهم في مسيرتي الفنية لهذا السبب ..فيديو
أستاذ قانون: مصر تستحق دستورا ديمقراطيا.. فيديو
فيديوجراف | أول جمعة مذاعة في نيوزيلندا.. كأنك في دولة عربية
أصالة: حفلتي مع عبادي الجوهر تصنع تاريخ ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟