زيادتها تصيبك بـ القلب والسرطان.. كمية السكريات المناسبة للأطفال

تعتمد كمية السكر التي يجب أن يتناولها الشخص في اليوم على عمر الشخص، حيث يجب أن يقتصر الأطفال من عمر 4-6 سنوات على 19 جرامًا كحد أقصى يوميًا، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطاني.



واضافت الصحيفة أنه يجب ألا يزيد عمر الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 7 و 10 سنوات عن 24 جرامًا ، ويجب ألا تزيد الكمية التي يحصل عليها الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 11 عامًا على 30 جرامًا أو أقل.



تحتوي الوجبات الخفيفة الشهيرة على كمية كبيرة من السكر، حيث ان علبة كبيرة من كوكا كولا تحتوي على (35 جراما من السكر)، وهي الحد الأقصى لكمية السكر التي يجب أن يتناولها الطفل خلال يوم كامل.



وتحتوي رقائق الفطور المحلاة على كمية كبير من السكر، مما يعني أن الطفل البالغ من العمر 10 سنوات والذي كان يتناول رقائق الفطور المحلاة على الإفطار قد وصل إلى الحد الأقصى المسموح به في اليوم قبل مغادرته من المنزل.



أما بالنسبة للأطفال الذين يتناولون كميات كبيرة من السكر يتعرضون لخطر تسوس الأسنان وتساقطها، بالإضافة إلى زيادة الوزن، والإصابة بداء السكري من النوع 2، وهو ما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.