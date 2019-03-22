إمام المسجد النبوي: الله تعالى أوجب الطاعة لولاة الأمور.. فيديو

قال الشيخ الدكتور عبدالله البعيجان، إمام وخطيب المسجد النبوي، إن الله سبحانه وتعالى قد أوجب الطاعة لولاة الأمور، فقال تعالى : «يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ».



وأوضح « البعيجان» خلال خطبة الجمعة اليوم بالمسجد النبوي بالمدينة المنورة، أن طاعة ولاة الأمور من ديننا الذي هو عصمة أمرنا وفيها صلاح دنيانا التي فيها معاشنا، الله تعالى أسبغ علينا من النعم ما لا يحصى وأسبل علينا من العطاء ما لا يستقصى وأكرمنا بالأمن والرخاء والاستقرار والعطاء وأبعد عنا قلاقل الفتن والبلاء ومصائب المحن والشقاء.



وأضاف أن ذلك بفضل الله ثم بتمسكنا بعقيدتنا وجهود ولاة أمرنا وعلمائنا قال تعالى : «وَاذْكُرُوا إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».





