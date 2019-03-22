فيديوجراف.. الجولان.. عروبة تتحدي قرارات ترامب ‎

طفت أزمة هضبة الجولان السورية المحتلة على السطح مجددًا، وذلك عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعترافه بسيادة إسرائيل على الهضبة التى تحتلها إسرائيل من سوريا منذ حرب عام 1967.



وعقب إعلان ترامب، توالت ردود الأفعال العربية والأوروبية الرافضة للقرار، معتبرين أن هضبة الجولان هي منطقة تحتلها إسرائيل رافضين الاعتراف بما تحاول أمريكا جعله أمرا واقعا.



ويمكنكم التعرف على مواقف الدول من خلال الفيديو.

