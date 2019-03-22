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أخبار العالم

نيكي هيلي تغازل اللوبي الصهيوني وتشيد بقرار ترامب بشأن الجولان

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:27 م
نيكي هيلي
نيكي هيلي
أحمد سيف
أشادت سفيرة واشنطن السابقة بالأمم المتحدة، نيكي هيلي، بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بالاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية.

وفي تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، كتبت هيلي: "مرتفعات الجولان إما إسرائيلية أو سورية.. لا ينبغي لأمريكا أبدًا دعم إعطاء شبر واحد من الأراضي لبشار الأسد.. تهانينا للرئيس الأمريكي على هذا القرار الشجاع".

كان العديد من البلاد والهيئات الدولية والعربية شجبوا تصريحات ترامب بشأن الجولان وأوضحوا أنها تخالف القوانين والأعراف الدولية بالإضافة إلى مخالفتها الفجة لقرارات مجلس الأمن، وحذرت العديد من الدول العربية بأن هذا القرار من شأنه زعزعة استقرار المنطقة.

جدير بالذكر أن ترامب كتب أمس عبر حسابه الرسمي على تويتر: "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية، وأمنية حيوية لإسرائيل، والاستقرار الإقليمي".

وجاءت ردود فعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي على تغريدة هيلي، ساخرة من محاولتها الفجة في إرضاء ترامب على أمل الترشح للرئاسة الامريكية عام 2024.

كانت هيلي استقالت من منصبها كسفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، وهو الأمر الذي شكل صدمة في الإدارة بسبب علاقتها الجيدة مع الرئيس الأمريكي، وهو الأمر الذي فسره البعض على أنه إعداد لها لتكون خليفة ترامب في الإنتخابات الرئاسية 2024، وأوضحت هيلي أنها لن تنافس الرئيس ترامب في السباق الرئاسي.

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