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أخبار البلد

زوجة أحد شهداء حادث نيوزيلندا تبعث برسالة دعم للسيسي وتتطلع إلى لقائه

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:18 م
حادث نيوزيلاندا
حادث نيوزيلاندا
سعيد العربي
أثناء الزيارة الحالية للسفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إلى نيوزيلندا للاطمئنان على أحوال أسر شهداء حادث كرايستشيرش الإرهابي، بعثت زوجة الشهيد "أحمد عبد الغني"، أحد ضحايا الحادث، برسالة دعم وتقدير إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واستهلت زوجة الشهيد السيدة "شادية أمين" رسالتها بالإعراب عن فخرها بوطنية الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارته لشئون البلاد، مؤكدة دعم المصريين له في نيوزيلندا لجهوده العظيمة التي يبذلها لمواصلة سلسلة الإنجازات والتنمية وبناء مصر المستقبل.

وطلبت السيدة "شادية"، في رسالتها، لقاء الرئيس حتى تنقل له مدى حب وتقدير أبناء الوطن في نيوزيلندا لجهوده وأنهم دائمًا محافظون على نقل الصورة الجميلة الإيجابية لمصر، داعية له بالتوفيق والنجاح وسداد خُطاه، وقالت باكية: "لما أنزل مصر إن شاء الله أتمنى أقابل حضرتك وأقعد معاك ولو 10 دقايق بس".

وفي نفس السياق، قالت زوجة الشهيد عبر الرسالة: "إن هناك أخبارًا مغلوطة عن نيوزيلندا يتم تداولها، ولكن في حقيقة الأمر هي بلد جميل ويقدم لنا كافة أشكال التعاون والدعم والمساندة، ولم نشعر قط بأي تمييز أو طائفية، وليس هناك أي مشاعر كراهية بين المسلمين والمسيحيين هنا ولا أي تقصير تجاهنا من حكومة نيوزيلندا أو السلطات النيوزيلندية".

وكانت السفيرة نبيلة مكرم قد قدمت واجب العزاء لأهالي الشهداء، بعد ما تم دفن جثث الضحايا اليوم، وقالت إنه كان لزامًا علينا السفر لتقديم واجب العزاء وتقديم كافة الدعم لهم وللمصابين أيضًا، والتأكيد على أن مصر لم ولن تنسى أبناءها في الخارج.

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