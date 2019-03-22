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محافظات

نائب بالفيوم: السيسي أعاد البهجة لأصحاب المعاشات

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:19 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الفيوم - نبيل أبو السعود
أشاد عماد سعد حمودة، عضو مجلس النواب بدائرة بندر الفيوم، والقيادى بحزب مستقبل وطن، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وقال: هذا ليس بجديد على الرئيس وانحيازه دائما لأصحاب المعاشات والأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف حمودة، في بيان، أن قرار سحب استشكال الحكومة على حكم المحكمة، أعاد البهجة والفرحة لأصحاب المعاشات على مستوى الجمهورية، ويعوضهم بصرف العلاوات الخاصة الذين هم فى أمس الحاجة إليها .

واستطرد: "تحية للقائد والزعيم والإنسان الرئيس عبد الفتاح السيسي" .

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