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محافظات

برلمانية: قرار الرئيس بسحب الاستشكال يوم عيد لأصحاب المعاشات

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:24 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
يوسف رجب
أشادت النائبة سحر صدقي" أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة، لاستطلاع الرأي فى بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، انتصار لدولة القانون و إعلاء لأحكام القضاء المصرى الشامخ.

وأعربت صدقي، عن سعادتها بتوجيه الرئيس السيسي بسحب الاستشكال، مؤكدة أن هذا القرار أسعد قلوب ملايين المصريين وهذا يُدلل علي معرفة الرئيس بهموم ومواجع الشعب المصري.

وأضافت أمين سر لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأن الرئيس السيسي هو فخر للمصريين، ويعمل جاهدًا لرد حقوقهم، فقد أدخل الفرحة اليوم علي 9 ملايين أسرة من أصحاب المعاشات بعد رد حقوقهم، و أصبح اليوم بمثابة عيد لأصحاب المعاشات.

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