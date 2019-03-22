برلماني: محافظ الجيزة يوافق على فتح نفق الرمد بالجيزة بعد تطويره..صور

حصل النائب محمد بدوى دسوقى عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، على موافقة اللواء أحمد راشد محافظة الجيزة لتطوير وإعادة فتح نفق الرمد أسفل كوبري عباس بعد استغاثة أهالي الجيزة من إغلاق النفق، وقام بدوي بالتنسيق مع محافظ الجيزة لإعادة تطوير وفتح النفق وتجهيزه علي أعلى مستوى.



وأشار "بدوي"، إلي أنه تم الانتهاء من تطوير النفق للتيسير علي المواطنين العبور من خلال النفق بعيدًا عن عبور الشارع الجيزة الرئيسي، كما أن إغلاق النفق أدى إلي تجمع البلطجية والمدمنين واستخدامه كوكر لهم مما قد يسبب الرعب للمارة في أوقات متأخرة.



وأكد بدوي أنه تم أيضًا التنسيق مع المحافظة بسرعة رصف شارع كولدير بعد أعمال الحفر التي تمت بعد كسر ماسورة مياه داخل الشارع، وعلي الفور تم إعادة رصف الشارع وإزالة أثار الحفر.