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محافظات

الكشف على 651 مريضا في قافلة طبية بمدينة السلوم بمطروح.. صور

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:16 م
قافلة طبية
قافلة طبية
ايمن محمود
أعلن الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح انتهاء فاعليات القافلة الطبية التي أقيمت بقرية أبو غليلة بمدينة السلوم.

وأوضح طه، أن القافلة قامت بالكشف الطبي على 651 مريضا منها عيادة الباطنة ١٤٠مريض الجراحة ٨٩ مريض الأطفال٢٦٧ مريض الأنف والأذن ٩٥ مريض النسا٣٠ مريضا، كما تم إجراء تحاليل طبية لـ ٨٧ مريضا وضغط وسكر لـ 7٠ مريضا وتحويل ٧ مرضى إلى مستشفى النجيلة المركزى.

وأضاف أنه تم عقد ندوات تثقيفية لـ24 مشترك ، مؤكدا انه من المقرر ان تقام الأسبوع القادم قافلة طبية بواحة سيوة .
الكشف على 651 مريضا في قافلة طبية بمدينة السلوم بمطروح.. صور
الكشف على 651 مريضا في قافلة طبية بمدينة السلوم بمطروح.. صور
الكشف على 651 مريضا في قافلة طبية بمدينة السلوم بمطروح.. صور
الكشف على 651 مريضا في قافلة طبية بمدينة السلوم بمطروح.. صور
الكشف على 651 مريضا في قافلة طبية بمدينة السلوم بمطروح.. صور

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