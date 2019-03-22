منتخب مصر للأولمبياد الخاص يصل القاهرة بعد البطولة.. صور

وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، بعثة منتخب مصر عقب المشاركة في الأولمبياد الخاص العالمي الذي أقيم بأبو ظبي خلال الفترة من 14 إلى 21 مارس بمشاركة 195 دولة وتم تقسيم بعثة الفراعنة المكونة من 69 لاعبا ولاعبة.



وحصدت بعثة مصر في الأولمبياد الخاص العالمي،81 ميدالية متنوعة بواقع 32 ميدالية ذهبية، 25 فضية و24 برونزية وشاركت مصر في المنافسات بعدد 69 لاعبا ولاعبة و27 مدربا ولاعبا وإداريا ويرأس البعثة عمرو الطحاوي.

