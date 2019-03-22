محمد صلاح خارج المنافسة.. فان دايك أفضل لاعب في البريميرليج باستفتاء سكاي سبورتس

فاز الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول، باستفتاء شبكة قنوات سكاي سبورتس لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019.



واحتل فان دايك المركز الأول في الاستفتاء الذي نشره الموقع والذي شارك فيه أكثر من 48 ألف شخص من جمهور الدوري الإنجليزي بعدما حصل على 59% من الأصوات، وأتى بعده الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي بنسبة 15% وزميله رحيم ستيرلنج بنسبة 13% ويليه بول بوجبا وسون هيونج مين وسايدو ماني وإدين هازارد وديفيد سيلفا.



وجاء المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول في المركز قبل الأخير بنسبة 1% من الأصوات فقط وجاء بعده فقط الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير بنسبة صفر %.