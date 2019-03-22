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رياضة

محمد صلاح خارج المنافسة.. فان دايك أفضل لاعب في البريميرليج باستفتاء سكاي سبورتس

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:22 م
صدى البلد
القسم الرياضي
فاز الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول، باستفتاء شبكة قنوات سكاي سبورتس لأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019.

واحتل فان دايك المركز الأول في الاستفتاء الذي نشره الموقع والذي شارك فيه أكثر من 48 ألف شخص من جمهور الدوري الإنجليزي بعدما حصل على 59% من الأصوات، وأتى بعده الأرجنتيني سيرجيو أجويرو مهاجم نادي مانشستر سيتي بنسبة 15% وزميله رحيم ستيرلنج بنسبة 13% ويليه بول بوجبا وسون هيونج مين وسايدو ماني وإدين هازارد وديفيد سيلفا.

وجاء المصري محمد صلاح جناح نادي ليفربول في المركز قبل الأخير بنسبة 1% من الأصوات فقط وجاء بعده فقط الإنجليزي هاري كين مهاجم نادي توتنهام هوتسبير بنسبة صفر %.

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