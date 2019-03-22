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طفرة وانتعاشة هائلة.. WTTC: زيادة ١٦.٥% في سياحة مصر لتحسن الأوضاع الأمنية.. القطاع وفر 2.5 مليون فرصة عمل وساهم بـ11.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:53 م
الاهرامات - صورة
الاهرامات - صورة ارشيفية
محمد الاسكندرانى
مجلس السياحة والسفر العالمي:
تحسن الأوضاع الأمنية بمصر ساعد في زيادة السياحة بمعدل ١٦.٥%
السياحة ساهمت بنسبة 11.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر
القطاع مسئول عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل

نشر مجلس السياحة والسفر العالمى (WTTC)، تقريرا عن السياحة في عدد من الدول المختلفة، استعرض خلاله نتائج البحث الجديد الذي أجراه المجلس لعام 2018، وقارن خلاله بين قطاع السفر والسياحة فى 185 دولة، حيث أظهر أنه في مصر شهد طفرة وانتعاشه هائلة خلال نفس العام، وأنها تعد الدولة الأسرع نموا في شمال أفريقيا.

وتطرق التقرير إلى حديث "جلوريا جيڤارة" رئيسة المجلس الدولي للسياحة والسفر، عن سعادة المجلس بالانتعاش القوي الذى شهده قطاع السياحة في مصر، مؤكدة أهميته في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

وأشار إلى إشادة المجلس، بالدور الذي تقوم به الوزارة لجعل قطاع السياحة من القطاعات ذات الأولوية، واستراتيجيتها لزيادة وعي المواطنين بأهمية القطاع.

وأوضح التقرير أن جهود الدولة المصرية لتحسين الأوضاع الأمنية ساعدت فى زيادة السياحة بمعدل ١٦.٥% وهو الأفضل منذ عام ٢٠١٠، وأضاف أن الجهود المبذولة فى القطاع الأمنى ساعدت على إعادة جذب السائحين وشركات السياحة الكبرى إلى الوجهات المصرية السياحية المشهورة مثل شرم الشيخ.

وأشار البحث إلى أن قطاع السياحة في مصر مسئول عن توفير 2.5 مليون فرصة عمل، أى ما يعادل 9.5٪ من إجمالي عدد الوظائف فى مصر.

وأوضح البحث أن السياحة ساهمت بنسبة 11.9 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر في العام الماضى، و من المتوقع أن تزيد مساهمة القطاع فى الناتج المحلي الإجمالي في عام 2019.

وأبرز التقرير الذى نشره WTTC بعض تصريحات الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة فى نوفمبر الماضى خلال الجلسة النقاشية التي نظمها المجلس الدولي للسياحة والسفر WTTC على هامش انعقاد بورصة لندن الدولية للسياحةWTM ، والتى أكدت خلالها أهمية قطاع السياحة في خلق وتوفير فرص العمل، لافتة إلى مضاعفة التشغيل بالقطاع حيث ان كل فرصة عمل مباشرة يوفرها القطاع يقابلها ثلاث فرص عمل غير مباشرة.

وأشارت الى أن هدفها أن يعمل فرد من كل بيت مصرى في مجال السياحة، لافتة إلى إطلاق الوزارة لبرنامج الاصلاح الهيكلى لتعزيز امكانيات هذا القطاع ووضع مصر فى مكانة تنافسية مواكبة للمتغيرات العالمية.

ولفت التقرير إلى تصريحات الوزيرة عن المشروعات والاستثمارات الجديدة للحكومة فيما يتعلق بالتراث الثقافى، بالاضافة الى المتحف المصرى الكبير المقرر افتتاحه ٢٠٢٠ والذى سيكون الوحيد الذى يضم فى خلفيته أهرامات الجيزة العظيمة وسيعرض لأول مرة المجموعة الكاملة للملك توت عنخ آمون.

ونشرت العديد من وسائل الإعلام الدولية، نتائج هذا للبحث فى تقارير إيجابية عن قطاع السياحة فى مصر منها موقع Travel Daily News وموقع TTG وموقع eturbonews .

ويمثل المجلس الدولى للسفر والسياحة القطاع الخاص العالمى للسياحة والسفر، ويقوم بإجراء هذا البحث (التقرير) منذ أكثر من 25 عاما.

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