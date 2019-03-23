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القاهرة تطلق مسابقة للأفلام القصيرة.. المحافظ: تهدف لإظهار الجوانب الإيجابية والحضارية للعاصمة خلال استقبال أمم أفريقيا.. نشر الأفلام الفائزة بالميادين والحدائق.. و45 ألف جنيه قيمة الجوائز

السبت 23/مارس/2019 - 05:31 ص
اللواء خالد عبد العال
اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة
عبد العزيز جمال
محافظة القاهرة :
لجنة من أساتذة الفنون التطبيقية وأكاديمية الفنون لتقييم الأعمال المقدمة
لابد ان يعرض المتقدم فكرة مبتكرة عن الأماكن التراثية والمعاصرة والمشروعات
20 ألف جنيه للفائز الاول و15 للثانى و10 للثالث

أعلنت محافظة القاهرة عن فتح باب الاشتراك فى مسابقة الافلام القصيرة التى تنظمها المحافظة لاظهار الجوانب الايجابية والصور الحضارية للعاصمة والتى يتم عرضها بالشوارع والميادين الرئيسية من خلال شاشات عرض يتم نشرها بالميادين الرئيسية والحدائق ومراكز الشباب أثناء فترة إقامة بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة ، فى تصريحات له اليوم الجمعة، إلى أن المسابقة يبلغ مجموع جوائزها 45 ألف جنيه ( 20 ألف جنيه للفائز الاول ، 15ألف جنيه للفائز الثانى ، 10 آلاف للفائز الثالث ) بالاضافة لعشر شهادات تقدير لعشرة فائزين بعد المراكز الثلاث الأولى.

لفت محافظ القاهرة إلي قيام لجنة تحكيم من أساتذة كلية الفنون التطبيقية وأكاديمية الفنون التابعة للمعهد العالى للفنون الشعبية بتقييم الأعمال المقدمة بشكل حيادى بناء على مدى تطابقها مع شروط المسابقة

من جهته، أكد اللواء محمد حنفى سكرتير عام محافظة القاهرة أن الفيلم المقدم للمسابقة لابد ان يعرض فكرة مبتكرة عن الاماكن التراثية والتاريخية والمعاصرة للعاصمة وأهم المشاريع والانجازات الحديثة بها ، وأن يقدم الفيلم بتقنية عالية بجودة HD مع مراعاة درجة نقاء الصوت وتكون كافة المشاهد المصورة أصلية وغير منقولة أو منشورة على شبكة الانترنت ولم تستخدم من قبل لاسباب دعائية أو ترويجية وأن تكون عرض أول ولم تشارك فى أى مسابقات أو مهرجانات من قبل.

وأضاف سكرتير عام محافظة القاهرة ان حقوق الملكية الفكرية تؤول كاملة لمحافظة القاهرة منذ تقديم العمل ولها كامل الحق فى استخدامه وعرضه وكذلك استخدام أجزاء من الفيلم فى دعايات .

أوضح حنفى ان المواد الفيلمية الفائزة ستحظى بالعرض فى الميادين الرئيسية والأماكن ذات الطابع التراثى والسياحى أو التاريخى.. مشيرا إلى أن الراغبين فى المشاركة فى المسابقة يمكنهم تقديم أعمالهم لادارة الحفاظ على التراث بديوان عام المحافظة فى موعد أقصاه 15 مايو القادم ، كما يمكنهم الاطلاع على شروط المسابقة على البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg

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