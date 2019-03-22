برلمانيات يتهمن رئيس الوزراء الكندي بزيف دعمه لحقوق المرأة

على الرغم من اتهام رئيس الوزراء الكندي المعارضة بالتصويت ضد ميزانيات البرامج الداعمة للنساء، اتهمت عضو البرلمان الكندي، زعيمة المحافظين، كانديس بيرجن، رئيس الحكومة جاستن ترودو بأنه داعم مزيف لقضايا المرأة، ولا يستخدم هذه اللغة الداعمة لحقوقهن إلا لأغراض سياسية.



فخلال جلسة برلمانية واجهت بيرجن، رئيس وزرائها بالطريقة السيئة التي يعامل بها الوزيرات في حكومته، وأشارت إلى أن رئيس الوزراء اتصل بإحدي وزيراته وصرخ بها بصوت عالٍ لدرجة أن زوجها استطاع سماعه عبر الهاتف.



انتقدت عضوة البرلمان الكندي طريقة ترودو موضحة أنه عندما يصرخ في وجه وزيراته فإنه بالتالي يحجم كل النساء ويظهر كم هو داعم مزيف لقضايا المرأة.



في المقابل، قال ترودو في رده أمام البرلمان، إن زعيمة المعارضة تحاول أن تثبت دعمها للمرأة بالكلام فقط، وأضاف أنه سيكون سعيدا جدًا إذا صوتت لصالح ميزانيات البرامج الداعمة للمرأة، وصوتت لاستثمارات تهدف إلى مساعدة النساء العاجزات، وتتوقف عن منع المساعدة عن المؤسسات التي تساعد النساء.



من جهة أخرى، تساءلت النائبة ميشيل ريمبيل، وفقا لما نشرته الإندبندنت البريطانية، هل بالفعل رئيس الوزراء داعم لحقوق المرأة، أم أنه كان يريد نساء يضحين بمبادئهن للتغطية على فضائحه في مجال الفساد. وأضافت "سأسأل مرة أخرى، إذا كان رئيس الحكومة هذا، داعمًا حقوق المرأة لهذه الدرجة، لماذا يحاول إسكات المدعية العامة السابقة جودي ويلسون؟".



جدير بالذكر أن شبهات فساد طالت ترودو متعلقة بفضيحة تم الكشف عنها، حول تورط شركة مقاولات كندية في قضايا فساد أثناء تنفيذها مشروعات في ليبيا خلال عهد العقيد معمر القذافي، ما دفع رئيس الوزراء الكندي إلى التدخل للتستر على الفضيحة، بالضغط على وزيرة العدل والنائب العام السابق جودي ويلسون-رايبولد، وفق اتهامات الأخيرة له.

