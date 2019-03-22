ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

بعد إنقاذ رامي شحاتة لـ51 إيطاليًا.. بطولات المصريين في الخارج

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:31 م
الطالب المصري رامي
الطالب المصري رامي شحاتة
أماني إبراهيم
حادث تلو الآخر يثبت فيه المصريون شجاعتهم وجرأتهم في المواقف الصعبة سواء على أرضهم ببلدهم الأم مصر، أو في البلاد الأجنبية الذين هاجروا إليها، ففي المواقف الصعبة يقدم المصريون كل ما يملكون تكريما للبلد التي استضافتهم حتى لو كانت أرواحهم.

بعد إنقاذ رامي شحاتة
الطفل رامي شحاتة وإنقاذ 51 إيطاليا

رغم صغر سنه إلا أن الطالب المصري رامي شحاتة لم يتردد في المخاطرة بإنقاذ زملائه في حافلة المدرسة الإيطالية بعدما كاد أن ينهى الموت حياتهم بسبب اختطاف سائق للحافلة المدرسية وهددهم بإطلاق النيران عليهم أو إضران النيران في الحافلة.

بعد إنقاذ رامي شحاتة
فاختطف سائق إيطالي من أصول سنغالية حافلة المدرسة الإيطالية وبه 51 طالبا ومنهم رامي شحاتة، وقام الخاطف بجمع الموبايلات من كل الطلاب إلا أن رامي استطاع إخفاء هاتفه، تظاهر رامي بأنه يصرخ ويدعو الله بلغته الأصلية (اللغة العربية) في حين أنه اتصل بوالده لطلب المساعدة.

طلب رامي من والده إبلاغ الشرطة وحدد له موقعه بالأتوبيس المتحرك، وحضرت الشرطة وسيطروا على الأتوبيس والقوا القبض على السائق السنغالي، ولم يصب أيا من التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و13 عاما بأي أذى بفضل جهود رامي والشرطة الإيطالية.

جعل خاطف الحافلة بعض المعلمين بالحافلة يربطون الطلاب ليضمن عدم حركتهم، ولكن واحدا منهم كان لديه سكين وبدأوا في قطع الأحبال المقيدة لهم بالتزامن مع اقتراب حضور الشرطة، وفور أن حضرت الشرطة بدأـ الطلاب في القفز من النوافذ وتحطيمها، وقال مكتب وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنه سيمنح الجنسية الإيطالية لشحاتة.

بعد إنقاذ رامي شحاتة
موسى الصياد وإنقاذ 73 يونانيا من الموت

لم يختلف الأمر كثيرا عن تجربة الصياد محمود السيد موسى الذي أنقذ 73 يونانيا العام الماضي من موت محققا سواء من النيران المشتعلة على البر أو الدخان الكثيف الذي غطى البحر، فالدقائق التي اشتعلت فيها النيران على شاطئ مدينة ساحلية يونانية رأى فيها المتواجدون الموت بأعينهم، هذه الدقائق في 23 يوليو عام 2018 التهمت 90% من منازل وسيارات المدينة فضلًا عن أرواح الموجودين، حتى ظهر البطل المصري محمود السيد الذي لم يفكر لحظة في المخاطرة بحياته لإنقاذ أهل البلد التي استقبلته للعمل بها طيلة ثلاثين عامًا.

بعد إنقاذ رامي شحاتة
أنهى محمود عمله المعتاد وعاد إلى السكن ليرتاح قليلا وتفاجأ باتصال من زملائه على الشاطئ يطلبون منه العودة مجددا لأن أحدهم فقد زوجته التي غرقت في البحر وبحاجة لمن يبحث عنها، ذهب محمود مسرعا لإنقاذ السيدة ولكنه تفاجأ بمشهد الشاطئ "لقيت جهنم الحمرا قدامي" كما قال لـ «صدى البلد».

بعد إنقاذ رامي شحاتة
وتحول الشاطئ إلى حريق ضخم طال البر ودخانه طال البحر، فالنيران على الشاطئ دفعت الموجودين إلى القفز في المياه، فيما حجب الدخان الكثيف أنظار من في المياه ولم يستطيعوا التنفس أو السباحة أو العودة للشاطئ، فظلوا عالقين في المياه في هذا الموقف الصعب، قفز محمود في المياه بدون تفكير أو تردد مخاطرا بحياته "دخلت في وسط الدخان واللي يحصل يحصل ولو مكتوب لي عمري مش هموت"، واستطاع محمود إنقاذ 73 شخصا و4 كلاب من الغرق حيث أخرجهم من المياه على مرتين، هؤلاء الأشخاص كانوا في الوضع الأكثر سوءا ومهددين بالغرق، أما باقي الأشخاص فكانوا على الشاطئ ولكنهم بحاجة للانتقال إلى مكان آمن.

بعد إنقاذ رامي شحاتة

هذه الملحمة البطولية دفعت السلطات اليونانية لتكريم الصياد المصري ومنحه الجنسية اليونانية بالأوراق الرسمية، فبعد الحادث بعشرين يوما حضر أحد المندوبين من رئاسة الوزراء اليونانية إلى سكن محمود وطلب منه الحضور لمكتب رئيس الوزراء لتكريمه، وبعد ذهابه تفاجأ بحضور عددا من الوزراء لمنحه الجنسية اليونانية وطلب رئييس الوزراء منهم البدء في الاجراءات اللازمة، "طلبوا مني أوراق عشان يترجموها"، وطلب رئيس الوزراء منه الحضور لاحتفالية أخرى في رأس السنة، وبعد الحفل بعدة أيام تلقى محمود دعوة رسمية مجددا لكن هذه المرة كانت من الرئيس اليوناني بروكوبيس بافلوبولوس.

ترشيحاتنا

خطيب الحرم المكي: كلمتان ترددهما الملائكة عند تحية المؤمنين في الجنة

شاهد.. شقيقة ياسمين الخطيب تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

5 أعوام على أول أهداف صلاح في إنجلترا مع تشيلسي.. نوستاليجا.. فيديو

وزير الأوقاف يحذر من مقولة يرددها العامة.. فيديو

رسميا.. الكاف يحقق فى محاولة تسميم لاعبي فيتا كلوب الكونغولي بتنزانيا

شاهد.. الفيديو المتسبب في وقف شيرين عبد الوهاب عن الغناء

دبلوماسي: تعديل الدستور لمد فترة الرئاسة مطلب شعبى.. فيديو

بعد اعتراف ترامب.. تعرف على منازعات الجولان منذ حرب أكتوبر 73

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

بث مباشر لمباراة منتخب مصر الأوليمبي أمام نظيره الأمريكي

محمد صلاح خارج المنافسة.. فان دايك أفضل لاعب في البريميرليج باستفتاء سكاي سبورتس

تفاصيل جديدة بشأن رغبة يوفنتوس في ضم محمد صلاح

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أحمد خليل تغلب عليه علامات الشيخوخة في أحدث ظهور

80 صورة من انتخابات نقابة المهن التمثيلية

السفير السعودي يزور شارع المعز ويشيد بالأجواء التراثية.. صور

أيام صفراء تعود من جديد على مسرح الهناجر.. صور

الشباب والرياضة تشيد بإنجاز أبطال الأولمبياد الخاص..صور

فيديو

استمرار التدريب العسكري المصري - البريطاني أحمس -1.. فيديو
تعرف على أحدث السيارات الكهربائية.. يمكن قيادتها باستخدام الهواتف الذكية
في الذكرى المئوية لاكتشافها.. كنوز مقبرة توت عنخ آمون في باريس
أحمد حاتم: 2019 الأهم في مسيرتي الفنية لهذا السبب ..فيديو
أستاذ قانون: مصر تستحق دستورا ديمقراطيا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة مصر والنيجر غدا فى الجولة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ؟