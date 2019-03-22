وزيرة الدفاع الإيطالية: فخورون بشجاعة الطالب المصري رامي شحاتة

أعربت وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا عن فخر بلادها بشجاعة الطالب المصري رامي شحاتة، الذي تمكن من منع حادث مأساوي من الوقوع، حين أبلغ الشرطة عن محاولة سائق حافلة مدرسية إشعال النار فيها وبداخلها 51 طالبًا.



ونقلت صحيفة "لا بريسي" الإيطالية عن ترينتا قولها "كان يمكن أن يكون يومًا حزينًا للغاية لإيطاليا لولا الطالب المصري الذي تصرف بشجاعة".



كما أشادت ترينتا بسرعة استجابة الشرطة الإيطالية لبلاغ رامي شحاتة، ونجاحها في إيقاف الحافلة والقبض على السائق قبل تنفيذ خطته.