5 عادات صحية للوقاية من الإصابة بعين السمكة

يعتبر مرض عين السمكة نتوءات صغيرة (الكلسية) تظهر عادة على الكعبين أو المناطق الأخرى التي تحمّل وزن الجسم، وقد يؤدي هذا الضغط أيضًا إلى نمو النتؤات الصغيرة إلى داخل الجلد، مما يجعلها تكون طبقة صلبة سميكة من الجلد.



وينتج مرض عين السمكة الجلدي عن فيروس الورم الحليمي البشري، حيث يدخل الفيروس جسمك من خلال الجروح الصغيرة أو الفواصل أو بقع ضعيفة أخرى في أسفل قدميك، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.



وتظهر معظم هذه النتوءات للأشخاص في مرحلة ما من عمرهم، إلا أنها ليست مصدر قلق خطير للصحة، وعادةً ما تختفي بدون علاج، قد ترغب في تجربة علاجات العناية الذاتية أو مراجعة طبيبك لإزالة هذه النتوءات إذا كانت تتسبب في ألم لك، ويمكن الحد من خطر الإصابة بعين السمكة عن طريق اتباع بعض العادات البسيطة، وهي:



- تجنب الاتصال المباشر مع النتوءات التي تسبب بها عين السمكة، حيث يجب غسل يديك بعناية بعد لمس النتؤات.



- حافظ على قدميك نظيفة وجافة، تغيير حذائك والجوارب يوميا.



- تجنب المشي حافي القدمين حول حمامات السباحة وغرف خلع الملابس.



- لا تقوم بتقشير البثور ولا تخدشها.



- لا تستخدم صنفرة القدم الخاصة بشخص آخر، أو حجر الخفاف أو مقص الأظافر على النتوءات، لذا يجب ان يكون هذه الأدوات شخصية وغير مشتركة مع اى شخص اخر.