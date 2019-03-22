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فن

يارا تنعى ضحايا عبارة الموصل: ‏فاجعة عصفت بقلوبنا

الجمعة 22/مارس/2019 - 06:36 م
يارا
يارا
محمد بدران
نعت المطربة اللبنانية يارا، ضحايا غرق العبارة النهرية بمدينة الموصل شمال العراق عبر موقعه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلقت يارا قائلة: "‏فاجعة عصفت بقلوبنا جميعًا.. خبر مؤسف ومحزن والله قلوبنا ما بتتحمّل بقى عظَّم الله أجركم يا أهل العراق ورحم الله شهداء ‎#عبارة_الموصل والله يصبّر أهاليهم

يذكر أنه ارتفعت حصيلة ضحايا غرق العبارة النهرية فى مدينة الموصل شمال العراق إلى 95 شخصًا، وما لا يقل عن 20 مفقودا، فيما أكد رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدى أن العدالة يجب أن تأخذ مجراها، وأن يتم التوصل إلى نتائج التحقيق عبر اللجنة المشكّلة لهذا الغرض والتعرف على أسباب غرق العبّارة والمقصرين لينالوا جزاءهم وفق القانون .. 


يارا تنعى ضحايا عبارة الموصل: ‏فاجعة عصفت بقلوبنا

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