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رياضة

سمير حلبية: الرئيس كلف القوات المسلحة بإعادة ترميم استاد المصري

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:52 م
سمير حلبية
سمير حلبية
كتب محمد الغزاوى - نور عادل
أكد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة النادي المصري، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالبدء فورأ في إعادة ترميم الأستاذ مرة أخرى ليعود أفضل مما كان في أسرع وقت ممكن.

وأضاف حلبية فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ردا علي ما أثير من شائعات لهدم الاستاد الحالي للنادى المصرى أنه تم تخصيص أرض علي مساحة 50 فدانا ليتم إنشاء ستاد عالمى لمحافظة بورسعيد شرق التفريعة وذلك بعيدا عن استاد النادى المصرى التاريخي والذى سوف يصبح من أفضل الاستادات علي مستوى الجمهورية.

وشدد حلبية علي أن مجهودات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منذ توليه لدعم النادى والتي ظهرت جليا خلال الآونة الأخيرة لترميم الاستاد لا ينكرها إلا جاحد، مشيرا إلى أن محافظ بورسعيد حمل ملف الأزمة علي عاتقه وتواصل مع كافة الجهات السيادية والوزارية لإعادة ترميم استاد المصري التاريخي.

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