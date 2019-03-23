بعد تهويد القدس.. ترامب يخطط لضم الجولان السوري لإسرائيل.. وخبير عسكري: قرار يزيد كره العرب لأمريكا.. وأستاذ قانون دولي: مخالف وغير شرعي.. وسياسي سوري: الرئيس الأمريكي جاهل تاريخ وجغرافيا

الرئيس الأمريكي:

حان وقت الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان

سياسي سوري:

ترامب جاهل تاريخ وجغرافيا.. ولا يمكنه شرعنة احتلال الجولان

أستاذ قانون دولي:

سعي أمريكا لتهويد الجولان مخالف للدستور الأمريكي

خبير عسكري:

حديث ترامب عن الجولان يزيد الاحتقان بين الشعوب العربية وأمريكا









لم يتم قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتبارها عاصمة إسرائيل، في خطوة لتهويد القدس بصورة صريحة، شهره الثالث، حتى بدأ الرئيس الأمريكي في التمهيد لتهويد الجولان، ثاني المناطق العربية التي تحتلها إسرائيل.





وفاجأ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العالم أمس الخميس يتغريدة له عبر صفحته على موقع التدوين المصغر «تويتر» يمهد فيها لتهويد الجولان السورية، بالقول: «بعد 52 عامًا، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي».





فيما انتشرت صباح اليوم تقارير صحفية على لسان مسئول كبير بإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أكدت أن مسؤولين أمريكيين يعملون على وثيقة رسمية بشأن اعتراف واشنطن بسيادة إسرائيل على الجولان، من المرجح أن يوقعها الرئيس دونالد ترامب خلال زيارة بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إلى واشنطن الأسبوع المقبل.





وفي هذا السياق، قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان واضحا من البداية أنه داعم لإسرائيل بشكل غير مسبوق، وهذا تأكد مع قراره بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل.





وأضاف «الحلبي» أن الرئيس الأمريكي داعم لإسرائيل على طول الخط، ووجهة نظره في الحديث عن ضرورة الاعتراف بمرتفعات الجولان السورية كأراضٍ إسرائيلية استغلال حالة الضعف التي تعانيها الدولة السورية لتأصيل واقع.





وأكد أن تهويد الجولان يعد مخالفا للقانون الدولي، لأن الاحتلال لا يتحول لوجود شرعي بمرور الوقت، فوضع الجولان أنها أراضٍ سورية محتلة، لافتا إلى أنه إذا صدر قرار رسميا باعتبار الجولان أرضي سورية فإنه سيشعل المنطقة أكثر؛ إذ إنها تعاني حربا ولكن من نوع آخر وهو هدم الدول من الداخل بعيدا عن الحرب العسكرية، مؤكدا أن القرار يزيد حالة الاحتقان العربي ضد أمريكا.





وأوضح أن الرئيس الأمريكي واضح دعمه لإسرائيل منذ البداية، بل ونتوقع ما هو أسوأ فيما يتعلق بالأراضي العربية المحتلة من إسرائيل، لافتا إلى أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات، كانت له رؤية ثاقبة بأنه أسرع لاسترداد باقي الأراضي المصرية بإجراء عملية السلام والمفاوضات مع الجانب الإسرائيلي، لأنه كان حريص على تفعيل هذه الخطوة مع الجيل الذي هزمه الجيش المصري، لأنه سيكون خلفية هذا الجيل أن نصر أكتوبر قابل للتكرار في حالة عدم الاتفاق.





فيما، قال الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي العام، إن التصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن ضرورة اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إسرائيل على الجولان السوري المحتل ليست شرعية أو قانونية أو دستورية.





وأضاف «سلامة» أن سعي الرئيس الأمريكي إلى تهويد الجولان مخالف للدستور الأمريكي ذاته؛ حيث كان الدستور الأمريكي الصادر عن الولايات المتحدة الأمريكية في عام 1978 أول دساتير العالم التي أشارت إلى حقوق الشعوب كافة في تقرير مصيرها.





وأوضح أن مجلس الأمن والجمعية العام للأمم المتحدة، فضلا عن العديد من القرارات الأخرى الصادرة من منظمات دولية أخرى ، أكدوا أن الاحتلال الإسرائيلي الغاصب للجولان السوري في 1967 ثم القرار الإسرائيلي غير الشرعي الذي صدر عام 1981 بضم الجولان المحتل إلى إسرائيل هي قرارات وإجراءات غير شرعية وتخرق قواعد القانون الدولي، ولا تكسب إسرائيل أية مراكز أو اوضاع قانوني، فهي مجرد قرارات أو إجراءات مستهترة وشاذة ولا تقرها أية أعراف أو قوانين دولية.





وتابع أن أية قرارات تنفيذية داخلية للدول أو تشريعات برلمانية أو أحكام قضائية تصدر عن المحاكم الداخلية للدول، إن صدرت مغايرة لقواعد القانون الدولي فهي لا تعد في ذلك القانون الدولي إلا مجرد وقائع مادية ولا تكسب أية مراكز قانونية على الصعيد الدولي، والدولة التي اتخذت مثل هذه القرارات أو الإجراءات عليها مسئولية دولية في سحبها أو إلغائها.





وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد شاكر أستاذ القانون الدولي والسياسي السوري، إن الجولان أرض سورية، وتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة إسرائيل هي تصريحات غير مسئولة، لا تستحق مناقشتها لها وتنم عن غباء في الطرح.





وأضاف "شاكر" أن مشكلة الرئيس الأمريكي أنه جاهل جغرافيا وجاهل تاريخ، ومن يوافق على طرحه فهو يندرج تحت إطار خيانة الأمن القومي العربي.



