رئيس المصري يكشف آخر المستجدات حول بلاغات المعارضين

أكد سمير حلبية رئيس النادى المصرى أن البلاغ المقدم ضده عضو الجمعية العمومية للنائب العام لا يعنيه في شيء وأنه جاهز للرد فى الجهة صاحبة الاختصاص بخلافات الأندية، معتبرًا الشكوى مجرد خصومة فى شخصه بعدما ذكر اسمه فقط على الرغم من مجلس الإدارة بالكامل هو المختص بكافة الإجراءات الإدارية.



وأضاف حلبية أنه لا ينبغي على كل محب للنادي المصري أن يقحمه فى أى مشكلة أو أزمة لتحقيق أغراض انتخابية أو سياسية بداعى حب النادي، من يعشق النادى فعلًا هو من يجرى ليقدم العون حتى ولو كان أول المعارضين لأننا جميعًا نلتف حول سقف واحد و هو النادى المصري.



وأشار حلبية إلى ثقته فى محبى النادى المصرى ومجهود الجميع استمرار نجاحات النادي على المستوى الفني والإنشائي.



وأضاف قائلًا: هل تسائل أحد كيف يوفر مجلس الإدارة احتياجات الفريق بعد كل مباراة وخطوات إنشاء النادى الإجتماعى الثاني؟، نحن مستمرون حتى نهاية فترة المجلس ولن ندخر جهد طوال هذه الفترة من أجل تحقيق الطفرة التى يتمناها كل محب حقيقي للنادي.