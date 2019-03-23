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برلمان

برلمانية: يجب طرح المزيد من الدعم لأصحاب المعاشات

السبت 23/مارس/2019 - 05:01 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
القسم السياسي
أشادت آمنة نصير عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة لاصحاب المعاشات.

وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الرئيس انتصر لاصحاب المعاشات بهذا الموقف، بمثابة لمسة أخرى من لمساته الرائعة بإحساسه بمشاكل هذه المرحلة العمرية، تكون حياتها في معاشها، وقالت:" أي ضرر في المعاش لهذه الفئة العمرية يؤثر على سير حياتهم".

وطالبت عضو مجلس النواب، بالمزيد من الرعاية والدعم لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن أصحاب تلك الفئة أعطوا الدولة والعمل ربيع العمر وأن الأوان لينالوا التكريم والاحترام.

كان السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بجلسة ٢١ فبراير ٢٠١٩ بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات، وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم.

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