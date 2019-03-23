برلمانية: يجب طرح المزيد من الدعم لأصحاب المعاشات

أشادت آمنة نصير عضو مجلس النواب، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن العلاوات الخاصة لاصحاب المعاشات.





وأضافت "نصير" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الرئيس انتصر لاصحاب المعاشات بهذا الموقف، بمثابة لمسة أخرى من لمساته الرائعة بإحساسه بمشاكل هذه المرحلة العمرية، تكون حياتها في معاشها، وقالت:" أي ضرر في المعاش لهذه الفئة العمرية يؤثر على سير حياتهم".





وطالبت عضو مجلس النواب، بالمزيد من الرعاية والدعم لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن أصحاب تلك الفئة أعطوا الدولة والعمل ربيع العمر وأن الأوان لينالوا التكريم والاحترام.



