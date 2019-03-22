الصرف الصحي بالقاهرة: 50 عاما العمر الافتراضي للشبكات.. فيديو

قال عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إننا مسؤولون عن تشغيل وصيانة مشروعات الصرف الصحي والشبكات القديمة داخل القاهرة.



وأضاف " حسن" في حواره في برنامج " الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أن منظومة الصرف الصحي بالقاهرة مرت بتجارب عديدة لتطويرها، وفي عام 2014 احتفلنا بمرور 100 عام على إنشاء أول مشروع صرف صحي بالقاهرة.



اشار إلى أن العمر الافتراضي لشبكات الصرف الصحي لا يقل عن 50 عاما ونمتلك شبكات تعمل منذ 100 عام، ومن عوامل تغيير الشبكات الكثافة السكانية والعمر الإفتراضي".

