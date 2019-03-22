في يومها العالمي.. اكتشف علاقة الماء بإنقاص الوزن

قال الدكتور سعيد متولي، استشارى تغذية علاجية، إن ريجيم الماء من أشهر أنواع الريجيم التي يلجأ لها البعض للتخلص من الوزن الزائد، وبالفعل يساعد على إنقاصه في حالات كثيرة.



وأضاف "سعيد" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن ريجيم الماء لا يناسب كل الحالات لذا يجب استخدامه بعد استشارة الطبيب.



وأوضح استشارى التغذية العلاجية، أن "فكرة استخدام الماء في إنقاص الوزن تعتمد بشكل أساسي على ملء نصف مساحة المعدة بالماء بدلا من الأكل، فالماء يمنع الإنسان من التهام كمية كبيرة من الطعام، وفي نفس الوقت لا يمد الجسم بأي سعرات حرارية".



وأشار "سعيد" إلى أن كمية الماء التي نتناولها في هذا الريجيم لا يجب أن تتم بشكل عشوائي لأن زيادة الماء تضر الجسم وتتوقف كمية الماء المناسبة على أربع أشياء هي السن والجهد المبذول والنوع والمعدة، محذرا من استخدام الأنظمة التي تعمل علي انقاص الوزن من خلال طرد الماء من الجسم.