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برلمان

البرلمان: السيسي غلب الواجب الإنساني على الوظيفي بشأن المعاشات

الجمعة 22/مارس/2019 - 08:02 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
القسم السياسي
ثمن صلاح حسب الله المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في توجيه الحكومة بسحب الاستشكال على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات.

وأضاف "حسب الله" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذا الأمر يدل على الانحياز القوي من الرئيس إلى المواطن المصري، ويعبر عن احترام القضاء والدستور، مشيرًا إلى أن ما قامت به الحكومة بشأن الاستشكال واجب وظيفي، ولكن ما فعله السيسي غلبه بالواجب الإنساني.

وأشار المتحدث الرسمي باسم البرلمان إلى أن الرئيس يعلم الظروف الصعبة لأصحاب المعاشات، مؤكدًا أن هذا القرار أدخل الفرحة والسرور على ملايين المصريين عامة، وأرباب المعاشات خاصة.

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