الصرف الصحي: تغطية القاهرة بالخدمة خلال عامين .. فيديو

قال عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، إن "شبكات الصرف تغطي محافظة القاهرة بنسبة 96%، والـ 4% التي لا تغطيها متمركزة في منطقة المرج، ونعمل على 3 مشاريع فى تلك المنطقة بتكلفة 300 مليون جنيه تنتهي خلال عام من الأن"



وأضاف "حسن"، في حواره في برنامج "الجمعة في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، أنه يتم تنفيذ مشاريع للصرف الصحي في 7 مناطق داخل حلوان والتبين.



وتابع:"سيتم تغطية القاهرة بأكملها بخدمات الصرف الصحي خلال عامين من الآن".