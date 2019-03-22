بث مباشر.. مباراة منتخبي تونس واسواتيني في تصفيات كأس أمم أفريقيا

يقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمشاهدة مباراة منتخب تونس أمام نظيره اسواتيني، والتي تقام في الثامنة والربع من مساء اليوم في آخر جولات التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية بمصر 2019.



وجاء تشكيل نسور قرطاج كالآتي:



في حراسة المرمى: المثلوثي



خط الدفاع: كشريدة-صيام بن يوسف - ياسين مرياح- علي معلول



خط الوسط:أمين بن عمر- بن محمد - نعيم السليتي



خط الهجوم: يوسف المساكني - أنيس البدري - طه ياسين الخنيسي



ويحتل المنتخب التونسي صدارة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة متفوقًا بفارق الأهداف عن المنتخب المصري صاحب المركز الثاني وهما ضمنا التأهل للبطولة، بينما يحتل منتخب اسواتيني المركز الرابع والأخير برصيد نقطة وحيدة .