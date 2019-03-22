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والد أحد معتقلي حماس: ابني لم يشارك في أي مظاهرات أو فاعليات

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:47 م
حماس
حماس
خالد محيي الدين
قال محمد بعلوشة، والد عوني أحد معتقلي حركة حماس، إن الأوضاع الاقتصادية والمعيشية سيئة للغاية في قطاع غزة، نتيجة للاحتلال الإسرائيلي، وهو ما يؤثر بشكل كبير علي شباب القطاع، مؤكدا أنهم يعانون من البطالة والكثير من المشاكل المجتمعية الكبري.

وتابع، "بعلوشة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع علي فضائية "صدي البلد"، أن أبنه يعمل حقوقي وصحفي وناشط، وقد اتجهت حركة حماس لاعتقاله مع صديقة، نتيجة لانتقادهم الأوضاع القائمة داخل القطاع، منوها بأنه لم يشارك في أي فعاليات أو مظاهرات.

وأضاف، أن هناك الكثير من الحقوقيين والجهات التي تضامنت معهم في غزة، للإفراج عن أبنه المعتقل، مؤكدا أنه لم يشاهده أو يعلموا عنه شيء منذ اعتقاله، مطالبا بالإفراج عنه أو السماح لهم بالزيارة للاطمئنان عليه.

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