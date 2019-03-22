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نقيب الزراعيين: كل المواد المقترح تعديلها مهمة وفي صالح المواطن..فيديو

الجمعة 22/مارس/2019 - 07:57 م
سيد خليفة نقيب الزراعيين
سيد خليفة نقيب الزراعيين
حمزة شعيب
قال سيد خليفة نقيب الزراعيين، إن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أكد على الإنفتاح والشفافية والإستماع إلى الآراء المؤيدة والمعارضة فى جلسات الحوار المجتمعى.

تابع "خليفة" خلال حواره ببرنامج "اليوم" والمذاع عبر قناة "دى إم سى"،:"كافة المواد المقترح تعديلها مهمة وفى صالح المواطنين، لافتا إلى أن كل مادة لها أسباب موضوعية.

وأشار إلى أن مادة زيادة مدة الرئاسة مهمة لإستكمال آليات الإستثمار والتنمية.

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