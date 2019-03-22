بالحجاب واللغة العربية.. نيوزيلندا تتضامن مع ضحايا المسجدين.. صور

شهدت نيوزيلندا، الجمعة، ما يمكن تسميته بـ "الانتفاضة" تضامنا مع ضحايا مذبحة مسجدي كرايستشرش التي راح ضحيتها 50 مسلما، وذلك بمناسبة مرور أسبوع على الهجوم الإرهابي الأليم.



ارتدت نساء نيوزيلندا لا سيما رئيسة الوزراء ومقدمات البرامج، الحجاب لإظهار تضامنهن مع المسلمين، كما ارتدت ضابطات وأطباء وغيرهن الحجاب تعبيرا عن تضامنهن الكامل مع المسلمين، وبثت الإذاعات النيوزيلندية صلاة الجمعة، لأول مرة بعد أسبوع من الهجوم، بحسب صحيفة "اندبندنت" البريطانية.



أما الصحف النيوزيلندية، فتصدرت طبعاتها كلمة "سلام" باللغة العربية، حيث نشرت صحيفة "ذا برس" في كرايستشرش كلمة "سلام" بالعربية، في صدر صفحتها الأولى، وتحتها ترجمة للكلمة، فيما نشرت صحفا أخرى مثل "نيوزيلاند هيرالد" صورة مسجدا مملوء بالقلوب مصحوبة بعنوان "الدعوة إلى الصلاة . في الوحدة قوة".



فيما نشرت صحيفة "ذا دومينيون بوست" أسماء الضحايا في صفحتها الأولى مصحوبة بعنوان "نتذكر اليوم"، وأذيع آذان صلاة الجمعة في كافة أنحاء نيوزيلندا كما وقف الجميع دقيقتين حدادا على أرواح ضحايا الهجوم الإرهابي.



وأظهر مقدمو البرامج في التليفزيون والإذاعات النيوزيلندية تضامنهم مع أسر الضحايا والمسلمين بوجه عام ، أمام ما يشتبه في أنه حملة عنصرية ضد المسلمين في أوروبا، ولطمأنة المسلمين الموجودين في البلاد بعد الحادث الأليم، وفقا للصحيفة.



يذكر أن شابا استراليا يبلغ 28 عاما فتح النار على المصلين في مسجدين بنيوزيلندا، الجمعة الماضية، ما أسفر عن مقتل 50 وإصابة العشرات.