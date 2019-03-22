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ثقافة

متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور

الجمعة 22/مارس/2019 - 08:12 م
أثناء التدريب
أثناء التدريب
علاء المنياوي
أكد الدكتور ولاء الدين بدوي، مدير عام متحف قصر المنيل، اهتمام المتحف بالورش الفنية بما يتماشى مع كون المتحف جامعا لمختلف الفنون الإسلامية، خاصة الخط العربي بأنواعه المختلفة.

وأشار إلى أن المتحف بدأ الخميس الماضي- بالتعاون مع معهد استوديو العربية لتعليم الخط العربي- ورشة لتعليم مبادئ الخط العربي للكبار من سن ١٨ سنة فيما فوق، وتستمر حتي الخميس المقبل، والتحق بها 25 متدربا.

وأوضح أن متحف قصر المنيل يحتوي على العديد من اللوحات والكتابات المختلفة، حيث أنه يمثل مدرسة للخطوط العربية.

من جهتها، قالت هدير عادل رئيس قسم المعارض الخارجية، إن أحد المتطوعين وهو الخطاط محمد شافعي، يقوم علي تنفيذ الورشة، وهي ليست المرة الأولى التي يقوم فيها بورشة لتعليم الخط العربي داخل المتحف سواء للأطفال أو للكبار، وبدأ منذ العام الماضي هذا التعاون ويستمر الفترة المقبلة.
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور
متحف قصر المنيل يواصل تعليم فن الخط العربي لـ25 متدربا.. صور

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