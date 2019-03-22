مصر تستضيف الاجتماع 45 للجنة منظمة السياحة العالمية

تشارك وزارة السياحة فى الجلسة الافتتاحية للاجتماع الخامس والأربعين للجنة الاقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية والتي تستضيفها مصر للعام الثاني علي التوالي، وستعقد فى مدينة القاهرة يومى 24 و 25 مارس الجارى بأحد فنادق القاهرة، وذلك تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، وزراب بوليكاشفيلى أمين عام منظمة السياحة العالمية، وعدد من وزراء وممثلى السياحة فى عدد من الدول العربية.



من المقرر أن تبدأ الجلسة الافتتاحية التاسعة صباحا، يعقبها صورة جماعية للدول المشاركة.



كما تعقد الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة مؤتمرا صحفيا على هامش الاجتماع الأحد الموافق ٢٤ مارس الجارى بحضور الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بإحدى فنادق القاهرة .



سيشهد الاثنين الموافق 25 مارس الجارى منتدي الابتكار التكنولوجي في السياحة الذى يقام على هامش الاجتماع وسيتم خلاله اعلان نتائج المسابقة التى تنظمها وزارة السياحة بالتعاون مع منصة Rise up لرواد الأعمال لاختيار مشروعات وتطبيقات إلكترونية للترويج للسياحة المصرية بطرق مبتكرة.

