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منوعات

مواطن من الدرجة الثانية.. عقاب رئيس كوريا الشمالية لمصور أجرم في حقه

الجمعة 22/مارس/2019 - 08:07 م
كيم
كيم
أحمد سيف
عاقب رئيس كوريا الشمالية كيم جونج أون، مصوره الفوتوغرافي، بعدما ارتكب خطأ فادحا خلال تغطيته حدثا انتخابيا، وفقا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حيث حجب المصور وجه الرئيس عن عيون جماهيره ثلاث ثوانٍ.

أمر الرئيس كيم بإحالة المصور للتقاعد مع إنزاله لرتبة مواطن من الدرجة الثانية، بسبب حجب رؤية الجماهير لزعيمه لمدة لم تتجاوز ثلاث ثوان. وبحسب ما نشرته الميل البريطانية، حاول المصور المعروف التصوير من زاوية أفضل وهو الأمر الذي تسبب في هذا الحجب.

كان ذلك خلال حضور كيم ليصوت في صندوق الاقتراع، وقف المصور أمام الزعيم الكوري وصوره لعدة ثوان، أثناء قيام الأخير بتحية الشعب، وهو الأمر الذي أثار استياء الرئيس.

جدير بالذكر أن المصور خرق العديد من القوانين الصارمة في كوريا، ومنها عدم التصوير من مسافة تقل عن مترين، وعدم التصوير من أمام الزعيم مباشرة.

وأقال كيم المصور كما طرده من حزب العمال الكوري الشمالي، مما جعله "مواطنا من الدرجة الثانية"، وفقا لقوانين البلاد، كان هذا المصور الرئيسي لكيم خلال الفترة الأخيرة، وتم اختياره ليكون المصور الشخصي للزعيم في بعثة كوريا الشمالية، خلال اللقاء الأخير مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في فيتنام.

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