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برلمان

برلماني: شهادة مؤسسة فيتش لمصر نتيجة لتحسين البيئة التشريعية

السبت 23/مارس/2019 - 04:01 ص
القسم السياسي
القسم السياسي
القسم السياسي
قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن قرار مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني رفع تصنيف مصر الائتماني إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، أمر جيد نتيجة لتحسين البيئة التشريعية، وإضافة العديد من القوانين الهامة لجذب المستثمرين مثل قانون الاستثمار والشباك الواحد وغيرهم.

وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنه برغم هذه الشهادة القوية من مؤسسة فيتش، إلا أن الاستثمارات المباشرة ما زالت غير كافية ولابد من التركيز عليها الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه ينبغي تقبل هذه الشهادات سواء كانت سلبية ام ايجابية فهي تعكس الواقع الحالي لكل دولة.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بالبرلمان، أن مشكلة الإقبال الخاصة بالمستثمرين الأجانب متعلقة بالقرض الأخير الخاص بصندوق النقد الدولي، لافتًا إلى أن المستثمرين يشعرون بالقلق حول الضغوط الموجودة على مصر في ارتفاع الأسعار وغيرها وبمجرد الانتهاء من هذا القرض ستنتهي مشكلة المستثمرين.

واكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، مقابل التصنيف السابق B، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

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