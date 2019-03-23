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ديني

الأزهر: الله تعالى خص الأم بوصية مستقلة عن الأب لـ5 أسباب

السبت 23/مارس/2019 - 03:38 ص
الأم
الأم
أمل فوزي
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن الله سبحانه وتعالى وصى الإنسان بالإحسان إلى والديه، ثم خص الأم بوصية مستقلة وذلك لخمسة أسباب.

وأوضح «الأزهر» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الله تعالى عندما أوصى الإنسان بوالديه، خص الأم بوصية مستقلة عن الأب، لعدة أسباب هي: «عظم فضلها، وبذلها ، وتحملها مشقة على مشقة في الحمل والولادة والرضاعة، ولما تقدمه طوال حياتها من تضحيات.

واستشهد بما قال الله تعالى: «وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ » الآية 14 من سورة لقمان.

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