تعرف على سعر الشقق فى الدقى.. المتر يسجل 12 ألف جنيه

رصد موقع صدى البلد الإخبارى، أسعار العقارات بمنطقة الدقى بمتوسط سعر 12 ألف جنيه للمتر، تتفاوت بأحياء الدقى المختلفة، وتتراوح مساحات الوحدات السكنية بالعمارات القديمة بالمنطقة من 150 إلى 300 متر مربع بمتوسط سعر من 2 إلى 5 ملايين جنيه تقريبا، بينما توجد مساحات أقل بالعمارات الحديثة نسبيا.



ويبلغ أعلى سعر للمتر بالدقى فى المتوسط حوالى 18 ألف جنيه فى الجزء القريب من النيل وكورنيش النيل، وينخفض الرقم ليصل إلى 13 ألف جنيه للمتر فى المتوسط فى شارع ميشيل باخوم والمناطق المحيطة به، ويصل إلى 12 ألف جنيه فى منطقة ميدان المساحة والشوارع المحيطة به، ونفس الرقم تقريبا فى الشوارع القريبة من البطل أحمد عبدالعزيز، وكذا نفس السعر لمنطقة نادى الصيد والشوارع المحيطة به.



ويصل متوسط سعر المتر إلى 11500 جنيه للمتر فى شارعى محى الدين أبوالعز ومصدق، وسجل سعر المتر 11 ألف جنيه تقريبا بشارع الدقي، ثم يصل السعر 10500 جنيه بشارعى التحرير والبحوث وهو السعر الأقل بالمنطقة.