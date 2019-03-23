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برلمان

برلمانية: رفع تصنيف مصر الائتماني دلالة على تحسن الاقتصاد

السبت 23/مارس/2019 - 02:00 ص
مؤسسة فيتش العالمية
مؤسسة فيتش العالمية
القسم السياسي
ثمنت النائبة ميرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة، بمجلس النواب، جهود الحكومة التي تجلت في تحسين الاقتصاد المصري، مما دفع مؤسسة فيتش العالمية من تقديم تقرير للتصنيف الائتماني لمصر إلى B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واضافت "الكسان" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هذه الشهادة العالمية التي تؤكد رفع تصنيف مصر تدل على أن الاقتصاد المصري يتعافى من كبوته وتعطي مؤشرات قوية لجذب شريحة كبيرة من المستثمرين إلى البلاد وتدخل في قلوبهم الاطمئنان إلى الاستثمار في مصر.

وتابعت النائبة :" المستثمر قبل ما يروح اي بلد بيشوفها اذا كانت مصنفة عالميًا ولا لا، فلوا مصنفة عاليمًا بيروح يستثمر فيها"، مؤكدة أن استقبال هذه الشريحة من المستثمرين سيعود بالنفع على الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى.

وأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن قرار مؤسسة " فيتش" للتصنيف الائتماني برفع التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية إلى B+ مع "نظرة مستقبلية مستقرة"، مقابل التصنيف السابق B، يعد بمثابة شهادة من أهم مؤسسة عالمية على نجاح جهود الحكومة المصرية في تنفيذ برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيسهم فى زيادة درجة الثقة فى قدرات الاقتصاد المصري، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، وخفض تكلفة التمويل للحكومة وللقطاع الخاص.

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